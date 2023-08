Rund 2.000 Euro Schaden hinterließ in den vergangenen Tagen ein Unbekannter nach einem Unfall in Salach. Der Verursacher flüchtete.

Wie die Polizei mitteilt, parkte der Besitzer am Dienstag (22.8.) gegen 15 Uhr sein Wohnmobil in der Straße Im Alber in Salach. Als er am Montagnachmittag zu seinem Fiat zurückkam, musste er den Schaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Offensichtlich hatte ein Unbekannter beim Vorbeifahren das Wohnmobil gestreift und ist danach geflüchtet. Jetzt ermittelt die Polizei aus Eislingen (Tel. 07161/8510) und sucht Zeugen. Der Schaden am Fiat beträgt etwa 2.000 Euro.