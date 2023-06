Das Gammelshäuser Wohngebiet „Letten II“ ist nach knapp sieben Monaten Bauzeit nahezu fertiggestellt. Es schließt sich im Osten der Gemeinde an die Siedlung „Letten I“ an, die in den 2000er-Jahren entstanden ist. Jetzt hat die Erweiterung Formen angenommen. Die Straßen sind gebaut, Leitun...