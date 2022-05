Drei Bauvorhaben haben es in die jüngste Sitzung des Wangener Gemeinderates geschafft, zwei von ihnen wurde die Zustimmung versagt, aber der Reihe nach: Gebaut werden darf in der Hauptstraße 92, Ecke Brunnengasse. Hier will ein Investor aus Ebersbach eine Wohnlage aus zwei Mehrfamilienhäusern b...