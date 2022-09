Nachverdichtung innerorts, da hat kaum einer was dagegen, sie gilt als allemal besser als ein neues Baugebiet auf der grünen Wiese. Wie sich jetzt in Süßen gezeigt hat, kann Nachverdichtung aber auch etwas mühsam sein. Der Aufwand ist groß, das Ergebnis an zusätzlich verfügbaren Grundstücken...