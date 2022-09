Ein junger Bauarbeiter erlitt am Mittwoch auf einer Baustelle in Ebersbach schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilt, arbeitete der 28-Jährige gegen 11 Uhr auf der Baustelle in der Albershäuser Straße, die vom Teilort Bünzwangen nach Alberhausen führt. Auf der Baustelle wird auch ein Baukran eingesetzt. An dem Kran hingen sogenannte Hubketten, an denen der 28-Jährige zwei schwere Haken abmontieren wollte. Als er den zweiten Haken entfernte, fiel dieser auf seinen Kopf. Der 28-Jährige, der einen Helm trug, stürzte zu Boden. Er erlitt schwere Verletzungen.

Mitarbeiter leisteten erste Hilfe, bis Rettungskräfte eintrafen. Auch die Feuerwehr unterstützte die Bergung des Mannes. Die Polizei klärt nun die genauen Umstände des Unfalls.