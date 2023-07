Autofahrer müssen sich auf weitere Behinderungen und Stau einstellen. Das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) beginnt am Montag, 7. August, mit Sanierungsarbeiten an der B 10 zwischen der Anschlussstelle Eislingen-Ost bis kurz nach der Anschlussstelle B 466 bei Süßen. Gebaut wird in beiden Richtungen auf einer Länge von etwa 3,6 Kilometern, heißt es in einer Mitteilung. Es werden die Asphaltdeckschicht und die Asphaltbinderschicht erneuert. Anschließend wird eine neue Markierung aufgebracht. Mit Einschränkungen ist demnach bis voraussichtlich 12. September zu rechnen.

Los geht’s am 27. Juli mit Vorarbeiten

Als Vorarbeiten werden von Donnerstag, 27. Juli, bis voraussichtlich Sonntag, 6. August, die Mittelstreifenüberfahrten geöffnet und die Verkehrsführung vorbereitet. Diese Arbeiten finden ausschließlich nachts zwischen 20 und 5 Uhr statt. Aus Sicherheitsgründen wird während dieser Arbeiten in jede Fahrtrichtung nur eine Spur zur Verfügung stehen.

Die Sanierungsarbeiten sind in zwei Bauphasen unterteilt. Bauphase eins beginnt am Montag, 7. August, und endet am Samstag, 19. August. Hier werden die Fahrbahn in Richtung Geislingen wie auch die Rampen an den Anschlussstellen Schlat und B 466 saniert. Aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit ist dies laut RP nur unter Vollsperrung möglich. Die Anschlussstelle Eislingen-Ost, Schlat und B 466 müssen in Fahrtrichtung Geislingen abschnittsweise abhängig vom Bauablauf voll gesperrt werden. In Bauphase zwei wird ab Montag, 21. August, die Fahrbahn in Richtung Stuttgart sowie die Rampen der Anschlusstellen B466 und Schlat in Richtung Stuttgart saniert. Auch hier sei eine komplette Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Stuttgart und eine zeitweise Voll-sperrung der Anschlussstellen abhängig vom Bauablauf notwendig. Es ist geplant, die zweite Bauphase voraussichtlich am Sonntag, 3. September, abzuschließen.

Verkehr wird auf einer Spur geführt

Während der Bauphasen wird der gesamte Verkehr des zu sanierenden Bereichs der B 10 im Gegenverkehr auf der jeweils anderen Richtungsfahrbahn geführt. Dadurch steht in jeder Fahrtrichtung nur eine Spur zur Verfügung. Mit dem Rückbau der Mittelstreifenüberfahrten kann voraussichtlich am Montag, 4. September, begonnen werden. Diese Arbeiten werden wieder nachts erledigt. Das RP rechnet wegen der sehr hohen Verkehrsbelastung mit erheblichen Behinderungen.