„Mit allein mehr als 1000 Schülerinnen und Schülern, die sich angemeldet haben, ist der Barbarossa Berglauf ein echtes Breitensportevent, bei dem der Spaß an der Bewegung im Vordergrund steht“, freut sich Klaus Riegert, Schirmherr der Veranstaltung am Sonntag, 7. Mai in Göppingen. Die Teilnehmenden kommen aus 20 Schulen aus dem Kreis – so viele waren noch nie dabei und die Startplätze für den Schülerlauf sind alle belegt.