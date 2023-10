Nachdem ein 24-Jähriger am Donnerstagnachmittag (05.10.) gegen 14.30 Uhr auf dem Vorplatz des Schwäbisch Gmünder Bahnhofs lautstark verfassungsfeindliche Parolen grölte und dies dann auch in Gegenwart der zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten tat, wurde der betrunkene Mann bis 21 Uhr in Polizeigewahrsam genommen.