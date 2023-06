Ohne Bedenken können die meisten Seen und Gewässer in Baden-Württemberg in der heißen Jahreszeit zur Abkühlung dienen. Denn nahezu alle Badegewässer im Lande weisen eine „hervorragende Wasserqualität“ auf, wie das Gesundheitsministerium am Freitag zum Start der Badesaison 2023 mitteilte.

