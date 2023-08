Am 21. August wurde am Ufer des Badesees Lorch-Waldhausen eine Urne mit den sterblichen Überresten einer verstorbenen Person gefunden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Störung der Totenruhe.

Auf einem anonymen Grabfeld gestohlen

„Bei der Einäscherung befindet sich im Sarg ein feuerfester Stein mit einer Nummer, der zusammen mit der Asche in die Urne gefüllt wird“, erklärt der Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Anhand dieser Nummer konnte die Polizei ermitteln, dass die Person bereits 2010 verstorben ist und die Urne in einem anonymen Grabfeld auf einem Friedhof in der Weißensteiner Straße beigesetzt wurde. „Deshalb kann auch noch nicht gesagt werden, wann die Urne dann wieder ausgegraben wurde“, erklärt der Polizeisprecher. Auch zu den Hintergründen der ungewöhnlichen Tat kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe

Die Polizei sucht deshalb auf Zeugen, die in diesem Zeitraum beobachtet haben, wie die Urne auf dem Gräberfeld ausgegraben wurden oder die gesehen haben, wer sie am Seeufer abgelegt hat. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch, Telefon (07172) 7315 entgegen.