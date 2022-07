Unter dem Titel „Bad Boller Energietag“ ging es am Samstag auf den Rathausplatz und im alten Schulhaus um die aktuellen Themen in den Bereichen Klima und Mobilität. Auf dem Rathausplatz gab es verschiedene Stände, an denen sich die Besucher ausführlich über „Die Wege zu einer Energiewende...