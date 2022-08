Bis voraussichtlich Mitte Oktober wird die B 297 halbseitig gesperrt: Wegen der teilweisen Erneuerung der Lärmschutzwand bei Schlierbach wird die Fahrbahn der Bundesstraße von Montag, 8. August, bis voraussichtlich Mitte Oktober mithilfe einer Ampel auf eine Fahrspur reduziert. Die Lärmschutzwand, die sich teilweise in der Baulast des Bundes und teilweise in der Baulast der Gemeinde Schlierbach befindet, hatte sich im Laufe der Zeit in einigen Bereichen schief gestellt, berichtet das Regierungspräsidium Stuttgart in einer Pressemitteilung. In die Reparaturen investieren der Bund 170 000 Euro und die Gemeinde Schlierbach rund 360 000 Euro.