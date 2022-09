Die Kreisgruppe des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) hat für die dauerhafte Sperrung der Göppinger Hauptstraße allein in den ersten vier Tagen rund 200 Unterschriften gesammelt. Das geht aus einer Pressemitteilung des VCD hervor. Christa Mai, Sprecherin der Kreisgruppe, sieht darin einen erfolgreichen Start für die Petition, die online und während des Stadtfests breite Unterstützung fand. „Es zeigt sich, dass die weitere Verkehrsberuhigung der Göppinger Altstadt in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Aufenthaltsqualität in zentralen Bereichen der Innenstadt wird heute immer weniger durch den Autoverkehr definiert.“

Besucherinnen und Besucher des Göppinger Stadtfestes hätten bewusst den VCD-Stand aufgesucht, um sich auf ausgelegten Listen mit ihrer Unterschrift für die Sperrung der Hauptstraße auszusprechen. „Selbstverständlich spielt bei den Überlegungen des VCD auch die Inklusion eine wichtige Rolle“, so Christa Mai. Das sei vor allem deshalb zu beachten, weil mit der Sperrung der Hauptstraße zusätzlich die Verkehrsberuhigung der gesamten Altstadt zur Diskussion stünde.