Kurz vor 18 Uhr war ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes von Göppingen in Richtung Eislingen unterwegs. Dabei wechselte er auf der Westtangente den Fahrstreifen und streifte einen vorausfahrenden Audi am linken Heck. Anschließend fuhr der Mercedes-Fahrer auf einen stehenden Renault auf. Der stand an der Walachei-Kreuzung im Stau. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann deutlich unter alkoholischer Beeinflussung stand.

Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Das bestätigte auch ein Test. Der zeigte einen Wert von über 2,5 Promille. Die Beamten fanden im Fußraum des Mercedes eine halbleere Flasche mit hochprozentigem Alkohol. Der 53-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Die Polizei Eislingen schätzt den Schaden an den drei Fahrzeugen auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.