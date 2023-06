Haftstrafen hat das Landgericht Ulm im Prozess gegen zwei Automatensprenger aus Göppingen und Eislingen am Dienstag verhängt. Die 19 und 21 Jahre alten Angeklagten hatten versucht, fünf Geldautomaten im Kreis Göppingen und in Lorch in die Luft zu jagen. Zudem hatte der ältere Mann eine Tankstel...