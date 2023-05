Am Dienstag, 23.5.2023, brach ein Unbekannter in Eislingen zwei Autos auf. Ein VW stand auf einem Parkplatz in der Poststraße, teilt die Polizei mit. Der Täter schlug an dem verschlossenen Auto eine Seitenscheibe ein, baute das Autoradio aus und nahm es mit.

Der Dieb baute das Autoradio aus, aber ließ es liegen

Auch an einem geparkten Mercedes machte sich der Dieb zu schaffen. Er schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und baute das Radio aus. Dieses Radio nahm er aber nicht mit, sondern schnitt einen Batteriepol ab. Anschließend flüchtete er unerkannt mit der Beute. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt..