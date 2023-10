Ein Unbekannter ist bei seiner Tat am Dienstagfrüh in Süßen gestört worden. Er wollte ein Auto aufbrechen. Der Honda stand in den Nachtstunden auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße.

Scheibe eingeschlagen und Alarm ausgelöst

Ein Unbekannter schlug die Scheibe auf der Fahrerseite ein. Dabei löste auch ein Alarm aus. Auf den wurde eine Polizeistreife um 2.25 Uhr aufmerksam und fahndete sofort. Die verlief ohne Erfolg.

Der Dieb hatte es wohl auf einen Geldbeutel und weitere Wertgegenstände abgesehen. Vermutlich wurde der Unbekannte durch die Alarmanlage und die in der Nähe befindliche Polizeistreife überrascht und flüchtete.

Ob etwas fehlt, ist noch unklar

Der Besitzer wurde noch in der Nacht verständigt und kümmerte sich um sein beschädigtes Auto. Ob der Einbrecher etwas mitgenommen hat, ist noch unklar. Am Honda blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro zurück.