Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag (17.06.) auf Sonntag eine Autoscheibe mit einer Betonplatte eingeschlagen. Der 27-jährige Autobesitzer hatte seinen VW zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in der Öchslinstraße in Göppingen geparkt.

Keine Wertsachen im Auto

Ein Unbekannter warf mit der Betonplatte eine Seitenscheibe ein. Dann durchsuchte der das Fahrzeug nach Brauchbarem, fand aber nichts. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge verletzte sich der Unbekannte bei der Tat. Die Polizei Göppingen, Telefon (07161) 632360, nahm die Ermittlungen auf und sicherte am Tatort eine Blutspur.