Riesenschreck für einen Autofahrer am Sonntagabend in Göppingen. Als er kurz nach 21 Uhr in der Nordstadt unterwegs war und an der Kreuzung Rosenstraße/Ulrichstraße wieder anfahren wollte, schlugen plötzlich Flammen aus dem Motorraum seines BMW der 5er-Reihe. Wie Göppingens Feuerwehrkommandant...