Mit 515,5 lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Göppingen am Donnerstag den ersten Tag über dem in der Corona-Verordnung des Landes genannten Schwellenwert von 500. „Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass auch heute, am Freitag, dieser Wert erreicht werden wird“, teilt...