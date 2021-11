Von Samstag, 27. November, an gilt im Landkreis Göppingen die nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte. Sie dürfen das Haus ohne triftigen Grund zwischen 21 und 5 Uhr nicht mehr verlassen, weil im Landkreis am zweiten Tag in Folge der Schwellenwert von 500 bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschri...