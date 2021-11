Rund 600 Menschen haben nach Zählung des Veranstalters am Samstag in Grubingen für eine zügige Realisierung des A8-Ausbaus am Albaufstieg sowie für Zwischenlösungen und Erleichterungen bis zur geplanten Fertigstellung im Jahr 2032 demonstriert. Neben zahlreichen angekündigten Rednern stieg auc...