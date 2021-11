Der Aufzug ist nicht mehr in Betrieb. Wer ihn betritt, begibt sich dennoch auf eine Zeitreise. Platz nehmen auf der grün gepolsterten Sitzbank, den Tisch ausklappen, die opulent verzierten Leuchten an der Decke bestaunen. An Komfort fehlt es nicht in diesem Fahrstuhl der Villa Gutmann. Er ist Zeuge...