Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr war ein 60-Jähriger mit seinem VW in der Hauptstraße unterwegs. Eine 43-Jährige fuhr mit ihrem BMW vor ihm in gleicher Richtung. Die Frau musste bremsen, da vor ihr ein Autofahrer abbog. Das bemerkte der 60-Jährige zu spät.

Schaden an beiden Fahrzeugen von 7000 Euro

Er bremste stark ab und rutschte auf der nassen Straße in das Heck des BMWs. Die BMW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Ein Abschlepper barg den BMW. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten BMW auf 4000 Euro, am VW auf 3000 Euro.