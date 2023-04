Aus Unachtsamkeit kam es am Mittwochmorgen in der Stuttgarter Straße in Eislingen zu einem Unfall mit drei Beteiligten. Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Fahranfänger mit einem VW die Westtangente in Eislingen. Vor ihm hielt ein 36-Jähriger mit einem Mercedes an der roten Ampel zur Stuttgarter Straße.

Drei Autos am Unfall beteiligt

Da der Fahrer des VW dies wohl zu spät bemerkte, fuhr er in das Heck des Mercedes, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein 48-jähriger Fahrer eines Mercedes bemerkte den Unfall zu spät und fuhr in das Heck des VW. Die drei Fahrer bleiben unverletzt. Die Polizei Eislingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 3500 Euro.