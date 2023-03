Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag, 28. März, in Bad Boll. Dabei wurde ein 24-Jähriger verletzt. Kurz vor 16.15 Uhr war der junge Mann mit seinem Audi in der Badstraße unterwegs. Dass der Skoda auf Höhe der Einmündung Am Kurpark vor ihm gebremst hatte, sah der Audifahrer zu spät.

4000 Euro Schaden

Er fuhr auf den stehenden Skoda auf, der wartet, um danach abzubiegen. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der mutmaßliche Unfallverursacher leichte Verletzungen zu, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Rettungskräfte kümmerten sich um den 24-Jährigen, der nach einer kurzen Behandlung nach Hause konnte. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf 4000 Euro.