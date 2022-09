Bei der Arbeit an einer Fräsmaschine wurde ein 37-Jähriger schwer verletzt. Der Arbeiter stand am Dienstag gegen 6.45 Uhr auf einem Firmengelände in der Straße Buchwiesen an einer Fräsmaschine.

Polizei ermittelt die Umstände

Wahrscheinlich aus Unachtsamkeit griff er in den Arbeitsbereich der Fräse und zog sich schwere Verletzungen an der Hand zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei prüft jetzt die Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte.