Die alte B 10 zwischen Uhingen und Ebersbach muss saniert werden. Dies geschieht in fünf Bauabschnitten bis Ende November, teilt das Regierungspräsidium mit, und bedeutet für die Autofahrer jeweils Vollsperrung. Angefangen wird in Uhingen, an der Abzweigung nach Albershausen. Seit Dienstag wird die Straße im ersten Takt bis auf Höhe der Stuttgarter Straße 109 gerichtet, ein Stück weit im Gewerbegebiet. Dies soll in dieser Woche bis Samstag abgewickelt werden. Die B 10 dient als Umleitung.

In der kommenden Woche soll die Baustelle bis zum Kreisverkehr zur Seestraße weiterwandern. Im dritten Abschnitt von wiederum einer Woche soll es dann bis zur Anschlussstelle Uhingen West/Abzweigung ins Nassachtal gehen.

Auch an der Auffahrt zur B 10 wird gearbeitet

Ende Oktober bleibt die Baustelle am Knotenpunkt zur Anschlussstelle der B 10/Nassachtal und rückt von der alten B 10 ab. Die Straße ist dann in beiden Richtungen frei, teilt das Regierungspräsidium mit. Es geht um Tiefbau für die Umgestaltung der Ampelanlage sowie um die Fahrbahn zur Schnellstraße und den Übergang zum Brückenbauwerk. Dies erfordert mehrere Wochen, bis 18. November.

Der letzte Bauabschnitt reicht dann auf der alten B 10 vom Knoten zur Querspange Uhingen West und Nassachtal bis zur Zufahrt der Spedition Haller Richtung Ebersbach.