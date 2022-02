Es ist irgendwie paradox: In der Pandemie ist die Industrie im Kreis so etwas wie der Fels in der Brandung. Während der Handel unter den Einschränkungen ächzte und die Gastronomie ums nackte Überleben kämpft, zeigt sich die Industrie zu Beginn dieses Jahres robust. „Sie trägt uns durch diese...