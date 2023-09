Ein knappes Jahr nach dem Kauf von Allgaier war der neue Eigentümer, die chinesische Westron Group, gezwungen, Insolvenz anzumelden. Seitdem haben die Anwälte der Kanzlei Pluta das Sagen in dem Uhinger Traditionsunternehmen. Die Investorensuche ist in vollem Gange. Auch Westron bietet mit und will...