Einen 25-jährigen Mercedes-Fahrer kontrollierten Beamte der Göppinger Polizei am Sonntag um kurz nach 5 Uhr in der Gartenstraße. Dabei stellten sie bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Mann musste anschließend mit der Polizei in ein Krankenhaus zur Blutabnahme, um zu ermitteln, wie viel Alkohol er getrunken hatte. Seinen Führerschein musste er abgeben und den Mercedes stehen lassen. Den Mann erwartet eine Anzeige.