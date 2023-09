Eine 75-jährige Seniorin ist am Donnerstagabend mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 20.15 Uhr mit ihrem VW Polo in der Dürerstraße unterwegs. An einer Einmündung in die Roßbachstraße fuhr sie ungebremst geradeaus und krachte frontal gegen einen Baum auf der anderen Straßenseite. Beim Einfahren missachtete die 75-Jährige zudem die Vorfahrt einer 29-Jährigen, die mit ihrem Auto aus Richtung Stauferpark kam. Nur durch eine Vollbremsung konnte diese eine Kollision mit dem Polo vermeiden. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass die Polo-Fahrerin Alkohol getrunken hatte. Ein Arzt nahm ihr deshalb Blut ab. Sachschaden am Auto der Seniorin: 2000 Euro