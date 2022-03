Albershausen ist mit einem Minus von 120 000 Euro im ordentlichen Ergebnis in das neue Haushaltsjahr gestartet. Nach Corona, Kurzarbeit und Gewerbesteuereinbruch rückt die runde Null in weite Ferne. Dennoch gibt es einiges, was verbesserungswürdig an ihrer Gemeinde sei und was die Fraktionen i...