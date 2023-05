Der Name „Helfenstein-Klinik“ soll nach dem 31. Dezember 2023 verschwinden. Dies hat die Lenkungsgruppe zur Zukunft der Klinik am 10. Mai entschieden – bereits an diesem Freitag, 26. Mai, soll der Kreistag dem zustimmen. Zur Begründung schreibt die Verwaltung, dass mit der Einstellung des s...