Ein Akku in einer Wohnung in Sulpach hat am Freitagabend Feuer gefangen. Glück im Unglück: Die richtige Lagerung des Akkus hat Schlimmeres verhindert, berichtet die Polizei. Es handele sich um den Akku einer Motocross- Maschine für Kinder, der laut Polizei trotz bestimmungsgemäßen Ladevorgangs in der Wohnung in der Weidenhalde Feuer fing. Das Feuer konnte sich aber nicht ausbreiten, da sich der Akku in einem Batterie-Safe befand. Die Bewohner brachten den Akku nach draußen und legten ihn in eine Baugrube. Dort schütteten sie Sand darüber.

Die Feuerwehr löschte den Akku sicherheitshalber noch einmal ab. Der abgelöschte Akku wurde anschließend bis zu seiner endgültigen Entsorgung an einem sicheren Ort in einem Wassereimer verwahrt.