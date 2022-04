Ziemlich aggressiv hat sich nach Angaben der Polizei ein betrunkener Radfahrer in Eislingen verhalten, der in der Nacht auf Freitag gegen 3 Uhr sogar versuchte, einen Streifenwagen zu kapern. Der 40-Jährige radelte in der Leibnizstraße und steuerte auf der Gegenspur frontal auf einen Streifenw...