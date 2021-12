Ein Falschfahrer ist am frühen Samstagmorgen kurz nach 4 Uhr auf der A 8 tödlich verunglückt, wie die Polizei mitteilt. Der 30-Jährige war schon in Bayern falsch auf die Autobahn aufgefahren und fuhr in Richtung Stuttgart.

Auf die Zeichen von Polizisten, die parallel in einem Streifenwagen nebe...