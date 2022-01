Am Montagabend haben wieder Gegner der Coronamaßnahmen und Impfgegner in der Göppinger Innenstadt an einem sogenannten Kerzenspaziergang teilgenommen. Sie zogen vom Marktplatz Richtung Bahnhof und dann über die Hauptstraße. Aus einer tragbaren Box an der Spitze des Aufzugs schallte laute Musik...