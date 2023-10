Hatten die Firmen im vergangenen Jahr noch offene Kritik an der Nacht der Ausbildung und vor allem an ihrer Terminierung im Sommer geübt, fährt die Veranstaltung nun im September offenbar wieder in der richtigen Spur. Bereits am Nachmittag waren zahlreiche Schülerinnen und Schüler zur IHK nach ...