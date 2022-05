Was unseren Inner Wheel Verein in Göppingen ausmacht, sind unsere Passion, die Freude und unser Elan, mit dem wir Anderen etwas Gutes tun wollen und etwas in der Welt bewirken wollen“, sagte Susanne Birk, ehemalige Präsidentin und aktives Mitglied im Verein. Die drei Leitsätze der von der UNO ...