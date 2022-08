Am Mittwoch missachtete eine Frau den Vorrang eines Motorrads bei Aichelberg, weshalb es zu einem Unfall kam. Gegen 17.30 Uhr fuhr die 19-Jährige mit ihrem Audi von Aichelberg in Richtung Holzmaden. An der Auffahrt zur A8 ordnete sie sich auf der Abbiegespur ein und bog nach links ab. Dabei übers...