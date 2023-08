In Wiesensteig wurde am Montag wahrscheinlich erneut ein Wolf gesichtet. Wie Andreas Pohl vom Jagd- und Naturschulzentrum in Wiesensteig auf Nachfrage berichtet, wurde die Wildkamera am späten Montagabend (7.8.2023) um 23 Uhr in der Nähe des Filsursprungs ausgelöst. Der Berufsjäger meint, darauf...