Ein Wolf ist in Wiesensteig im Landkreis Göppingen in eine Fotofalle getappt. Das berichtet das Landesumweltministerium in einer Pressemitteilung. Demnach bestätigten Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg am Dienstag (8.8.2023), dass es sich tatsächlich um einen Wolf handelt. Die Fotos des Wildtiers sind bereits am Freitag (4.8.2023) entstanden und wurden dann von den Freiburger Experten ausgewertet. Das Wildtier streunt auf den Fotos in den Morgenstunden über eine Wiese der Kleinstadt im Oberen Filstal.

Wo ist der Wolf jetzt?

Laut der Forschungsanstalt handelt es sich demnach bei den Bildern um einen sogenannten C1-Nachweis. Eine Individualisierung des Wolfes ist allerdings auf Grundlage der Bilder nicht möglich. Ob sich das Tier nach wie vor in der Region aufhält oder ob es weitergewandert ist, ist nicht bekannt. Wölfe legen auf Wanderungen bis zu 70 Kilometer in einer Nacht zurück.



Die Stadt Wiesensteig liegt außerhalb der Fördergebiete Wolfsprävention Schwarzwald und Odenwald, heißt es in der Mitteilung. Die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Region wurden über den Sachverhalt informiert. Eventuelle Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf sollten laut Ministerium umgehend der FVA in Freiburg gemeldet werden:

Wolfswelpe im Schwarzwald fotografiert

Wie ebenfalls am Dienstag bekannt wurde, ist in Baden-Württemberg erstmals auch ein Wolfswelpe von einer Wildkamera der FVA aufgenommen worden: Das Jungtier wurde Ende Juli auf der Gemeindeebene Schluchsee (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) fotografiert. Wahrscheinlich gibt es noch weitere Jungtiere.

