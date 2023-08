Vor rund zwei Wochen wurde in Wiesensteig ein Wolf gesichtet . Nur wenige Tage später folgte die zweite sichere Wolfssichtung in der Kleinstadt am Filsursprung. Wie Andreas Pohl vom Jagd- und Naturschulzentrum in Wiesensteig damals bekannt gab, geht er davon aus, dass der Wolf einen Rehbock gerissen...