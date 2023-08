Eine Fotofalle in Wiesensteig (Kreis Göppingen) hat am Donnerstagmorgen (10.8.2023) erneut einen Wolf aufgenommen. Wie das Landesumweltministerium berichtet, bewerten Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg die Bilder als ein­deutigen Wolf-Nachweis, einen sogenannten C1-Nachweis.

Ist es derselbe Wolf?

Eine Individualisierung des Wolfes sei auf Grundlage des Bildes nicht möglich. Daher könne auch keine Aussage dazu getroffen werden, ob es sich um dasselbe Tier handelt, das am Freitag (4.8.2023) in Wiesensteig aufgenommen wurde . Auch am Montag (7.8.2023) um 23 Uhr wurde laut der FVA wahrscheinlich ein Wolf fotografiert. Ganz sicher waren sich die Experten in diesem Fall aber nicht, da das Bild zu unscharf war.

Ob sich das Tier der jüngsten Aufnahme nach wie vor in der Region aufhält oder ob es weitergewandert ist, ist nicht bekannt, so das Umweltministerium. Ebenso gebe es keine weiteren Informationen zum Geschlecht, dem Alter oder der Herkunft des Wolfs.

Noch ist unklar, ob sich ein Wolf niederlässt