Wenn die Freiwillige Feuerwehr wegen einer Tierrettung alarmiert wird, dann handelt es sich häufig um Katzen, denen geholfen werden muss. Nicht so am 18. Januar 2023. Denn an diesem Tag hatten es die ehrenamtlichen Kräfte mit einem ganz anderen Tier zu tun: Die Feuerwehr musste einen Waschbären r...