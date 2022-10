Die Bedarfsplanung für die Geislinger Kindertagesstätten machte es bereits in einer Gemeinderatssitzung im August deutlich: Für das Jahr 2022/23 fehlen insgesamt etwa 80 Kita-Plätze in der Fünftälerstadt, im folgenden Kita-Jahr steigt das Defizit voraussichtlich um weitere 60 Plätze an. Gemei...