Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Sonntag, 16.4.2023, gegen 3 Uhr in der Überkinger Straße in Geislingen aus einem Auto mehrere Schüsse abgegeben. Bei der Pistole soll es sich um eine Schreckschusswaffe handeln, mit der nach ersten Erkenntnissen aus dem Beifahrerfenster gefeuert wurde. ...