„Es war eine Dummheit und sie wird nie wieder vorkommen. Ich bin kein Nazi.“ Das erklärte der 21-jährige Angeklagte am Donnerstag vor dem Landgericht Geislingen. Dem Mann wurde Volksverhetzung in zwei Fällen vorgeworfen. Er gab während der Verhandlung zu, im April 2021 in einem WhatsApp-Chat...