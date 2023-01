Das Konzept der Vesperkirche in Geislingen ändert sich. Statt wie bisher in der Pauluskirche findet sie erstmals im Café Sonnenschein des Samariterstifts der Oberen Stadt statt. Die Drei-Gänge-Menüs gibt es in diesem Jahr zwischen dem 1. Februar und dem 29. März immer mittwochs. Einlass wird wi...